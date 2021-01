Hardloopster Grace heeft ruim 18.000 volgers bij haar rondje door Haagse Bos: ‘begon als stok achter de deur’

Minder reistijd in Den Haag door corona, toch een van de steden met meeste vertragin­gen

13 januari Door de coronapandemie en bijhorende maatregelen is het sinds maart 2020, de aanvang van de eerste lockdown, een stuk rustiger op de wegen in Nederland. Ook in Den Haag waar er nauwelijks files waren en de extra reistijd tijdens de spit daalde met met ruim een kwart. Toch staat de hofstad op de tweede plek van de ranglijst van de TomTom Traffic Index met de meeste vertragingen in het verkeer.