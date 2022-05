Hardlopen langs Haagse iconische gebouwen: gemeente zet er speciaal parcours voor uit

Het is de vijfde keer dat de KLM Urban Trail wordt gehouden in de Haagse binnenstad. ,,Deze zomerse editie is het parcours extra mooi. Het omvat een speelse combinatie van historie en urban. We laten de pracht van de Hofstad zien”, aldus Joris van Veen van organisator Golazo Nederland. ,,Dit type parcours wordt door deelnemers met plezier gelopen. Meestal met vrienden en collega’s. Een nieuwe trend is dat hele families meedoen.”