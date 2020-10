Hardnekkig corona heeft grote gevolgen voor ‘gewone’ patiënt: Dit is waarom uw operatie niet doorgaat

De ziekenhuizen hebben vorige week samen besloten zo’n 60 procent van de reguliere zorg uit te stellen . Dat betreft aandoeningen die niet levensbedreigend zijn en dus nog wel even kunnen wachten ‘zonder dat er gezondheidsschade optreedt’. Hierdoor is er ruimte voor de meest dringende zorg. En dan gaat het om hartaanvallen, ernstige auto-ongelukken, operaties die binnen 30 dagen moeten worden uitgevoerd en natuurlijk de opvang van coronapatiënten.

Het besluit werd genomen in samenspraak met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Voor de regio Den Haag zitten daarin het HMC met de locaties Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam, Haga in Den Haag, LangeLand in Zoetermeer en Reinier de Graaf in Delft.