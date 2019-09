Hardrijders blijven gaspedaal intrappen op A4 bij Schipluiden: ‘ je moet je constant inhouden’

Uitzonderlijk hoge snelheden? Niet op de A4, tussen Schiedam en Rijswijk. Of specifieker het stuk net voorbij de Ketheltunnel, bij Schipluiden en Den Hoorn. De politie pikt ze er echt geregeld tussenuit. Bij één controle afgelopen november verloren nota bene vijf bestuurders tijdens een enkele controle hun rijbewijs vanwege de snelheid die ze reden. Dat betekent dat ze minstens 150 kilometer per uur moeten hebben gereden. Deze week kreeg een Hagenaar een boete ter grootte van zijn maandsalaris en is hij voor maanden zijn rijbewijs kwijt omdat hij in juli dit jaar met een bloedgang van 200 kilometer per uur uit de tunnel kwam zetten. Nog twee anderen wachten op hun lot. Zij werden in augustus gepakt in een auto waarmee ze 224 en 234 kilometer per uur reden.



De politie blijft er hardrijders tussen uit pikken. Ondanks intensieve controles - begonnen toen ook medeweggebruikers begonnen te klagen- , en ondanks dat ze zelf het gevoel heeft dat er minder vaak hard gereden wordt. Zeker in de avonduren en in het weekend als het rustig is op de weg zetten agenten nog wel eens snelheidsmaniakken aan de kant.