Hardstyle-dj Outsiders is niet bang middelvinger op te steken naar gevestigde orde: ‘Geef altijd mijn mening’

Slachtof­fer steekinci­dent ploft neer op terras van snackbar: ‘Hij was flink gewond aan zijn gezicht, het bloed gutste eruit’

Bij een steekincident in de Herman Costerstraat in Den Haag is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

29 augustus