Haringparty onderhand niet meer weg te denken

Vlaggetjesdag is sinds 1947 een begrip. Vroeger was het de dag waarop vissersschepen met vlaggetjes versierd in de haven lagen op de zaterdag, voorafgaand aan Pinksteren. Tegenwoordig is niet het uitvaren voor de haringvangst, maar de komst van de Hollandse Nieuwe de reden voor een feestje. In Scheveningen is Vlaggetjesdag sowieso een begrip. Op Vlaggetjesdag zelf, zaterdag 15 juni, staat Scheveningen op zijn kop. De hele dag is er in het dorp en de haven een uiteenlopend programma. Van oude ambachten, verschillende demonstraties tot muziek van Jeroen van der Boom en Xander de Buisonjé. En natuurlijk veel haring.