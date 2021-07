Harinkje happen? Dat doe je in Scheveningen onder een afdakje

Haagse Kimberley staat haar mannetje tussen ‘die gasten’ bij DUNO: ‘Het voetballen staat voorop’

8:11 Ze zeiden altijd: je moet mannen- en vrouwenvoetbal niet met elkaar vergelijken. Maar nu vrouwen ook officieel in standaardelftallen bij de mannen mogen meespelen, is dat onvermijdelijk. Plus interessant. Vooral als Kimberley Smit (21) voor de toelichting zorgt. ,,Wat bevalt me zo bevalt aan deze gasten: gewoon lekker het veld in. Geen gedoe.”