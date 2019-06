Harinkjes happen op het Plein bij eerste gezamenlijke haringparty

Het lijkt wel een mini-Vlaggetjesdag. Bij kroegen als Leopold, Berger en De Tijd hangen rood-wit-blauwe vaantjes en staan haringkarretjes buiten. De horeca noemt het zelf de allergrootste haringparty van Den Haag, maar dat wagen we te betwijfelen. Deze party is veel groter dan die al vele jaren aan de Dr.Lelykade wordt gehouden.

,,De haring is erg lekker, vol zacht en lekker", grijnst Joey Gonggrijp van Seafood Center in Scheveningen. Hij leert het schoonmaken van de zilte visjes van Michael Oosterbaan die daar ook werkt. ,,Fluitje van een cent", noemt Oosterman dat werkje.

Horecaondernemers als Peter Haverbus, Ron Navarro en Kees Franken beschouwen het eerste visfeestje als een succes. Haverbus: ,,We doen dit met ons allen. Als stichting Plein Den Haag. Hadden we tien jaar geleden al mee moeten beginnen."

Bij Millers, Cloos, Haagsche Kluis, Plein XIX, Luden, Barlow, Gusto en de Eeuwige Jachtvelden staan de liefhebbers af en toe in de rij tot de haring is schoongemaakt. Bijna iedereen weet dat haring 'vers van het mes' het lekkerst is. Toch bromt een meneer, die zich kenner noemt, dat dit geen echte Hollandse Nieuwe kan zijn. ,,Hij is veel te zacht en smaakt tranig."

Kapper Ap Israel uit de Korte Houtstraat denkt daar anders over. ,,Hoe mijn harinkie smaakt? Gewoon, erg lekker." Naast hem heeft Marieke van den Heuvel er al drie stuks in haar keel laten glijden. De gratis zilte hap gaat zo hard dat we toevoer zien slinken. ,,Geen probleem," monkelt Navarro. ,,Op is op. Dat is beter dan weggooien."