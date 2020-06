Harm en Marion verkopen villa met eigen ‘Ridderzaal’

Harm Plink, makelaar van beroep, moest op een goede dag in 1992 dit pand taxeren. Het gebeurt hem zelden tot nooit, maar in dit pand zag hij zichzelf wel wonen. ,,Maar we hadden net een heel leuk huis betrokken op de Frankenslag, dus verhuizen was geen optie. Maar het is me altijd bijgebleven”, vertelt Harm. ,,Zeven jaar later kwam het weer op de markt, en met de nodige pijn en moeite hebben we het toen alsnog kunnen kopen.”