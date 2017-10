Harold stuurde zelfs zijn eigen zwager uit het veld

Is Harold Jaggan een strenge scheidsrechter? ,,Wat denk je?”, reageert hij. ,,In het veld heb ik geen vrienden. Ik heb zelfs mijn zwager een rode kaart gegeven. Dat is meer dan veertig jaar geleden, maar hij praat nog steeds niet tegen me.” Hij kreeg afgelopen zomer, toen hij de vijftig jaar had volgemaakt, een officieel afscheid, maar wie dringend een scheidsrechter nodig heeft kan hem bellen. Bij de erewedstrijd van Jaggan sr. waren zoon Iwan (47) en kleinzoon Giovanni (16) zijn grensrechters. Zij fluiten ook wedstrijden. ,,Het zit ons waarschijnlijk in het bloed”, zegt Iwan, ,,we vinden het leuk om leiding te geven.”



Bij Iwan’s zoon Giovanni gaat nu het zelf voetballen nog voor. Hij fluit alleen als hij niet hoeft te spelen. De student van het Airport College in Hoofddorp is aanvoerder van JO17-1 van VUC, maar hij voelt het moment naderen dat hij voor de arbitrage kiest. De jongste Jaggan heeft bewezen aanleg te hebben. ,,Hij kan het betaald voetbal halen”, voorspelt Harold. ,,Ik hoop net zo ver te komen als mijn opa”, zegt Giovanni.



Harold haalde als scheidsrechter de Surinaamse hoofdklasse, het hoogste niveau daar, en hij ging, nadat hij in 1982 met zijn gezin van zeven kinderen naar Nederland kwam, door bij de KNVB. Hij floot in het hele land. ,,Ik kreeg vaak de moeilijke wedstrijden. Turken tegen Marokkanen? Dan werd ik gebeld.”