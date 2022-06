Harrie Jekkers blikt nog één keer terug en gooit dan handdoek in de ring: ‘Misschien voor altijd’

Waar spreek je af met iemand die zijn hele leven al te boek staat als een oer-Hagenees? In Utrecht natuurlijk. Want daar woont Harrie Jekkers alweer verreweg het grootste deel van zijn werkzame leven. En als hij niet werkt? Dan zoekt hij de rust op in en rond zijn tweede huis op Ibiza.



,,Maar’’, voelt hij op een terras op het Jans Kerkhof de bui al hangen, ,,ik ben en blijf een jongen van de Haagse gestampte pot. Die eerste twintig jaar van je leven blijven bepalend voor wie ik nu ben. En trouwens: ik had nooit zo’n nostalgisch programma over Den Haag kunnen maken als ik er niet lang geleden uit was vertrokken.’’