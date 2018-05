Harrie Jekkers is productiever dan ooit

InterviewEen documentaire over zijn leven op tv. Solovoorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. En steevast uitverkochte concerten met Klein Orkest, zijn Haagse bandje van vroeger. Harrie Jekkers (66) weet niet wat hij meemaakt. ,,Echt, ik ben nu veel beroemder dan in de tijd waarin ik die liedjes schreef.’’