Harrie Jekkers is uitzondering, want normaal moet je tien jaar dood zijn voordat je je eigen straat krijgt

Mijn Allessie In zijn Oldsmobile Ninety Eight heeft Joey (26) nooit haast: ‘De bank zit lekkerder dan bij je thuis’

Het gepruttel van de Oldsmobile Ninety Eight Holiday Coupé van Joey de Vette resoneerde in 1954 al over straat. Niemand die achter het stuur van deze oude Amerikaan een gozer van 26 verwacht en toch is het echt waar. Eerst dacht de Zoetermeerder dat hij te jong was om te cruisen in zo’n museumstuk, totdat hij een keer meereed met zijn pa.

26 november