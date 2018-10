Harrie Jekkers zingt O, O, Den Haag mooi niet

Harrie Jekkers heeft gisteren voor de allereerste keer de show Achter de duinen gespeeld, die alleen is te zien in de Koninklijke Schouwburg. De 675 bezoekers die een kaartje konden bemachtigen, hadden een prachtige primeur.

Ze zijn deze zondagmiddag met zijn vieren vanaf de Veluwe naar Den Haag gekomen om Harrie Jekkers te zien in de eerste van een reeks zondagmatineees in de Koninklijke Schouwburg. John Hoogervorst drijft in Apeldoorn al meer dan twintig jaar een restaurant, maar is geboren Scheveninger. Zijn vrouw Doortje is Apeldoorns. Bij het bevriende stel Kitty en Marco Mulder is het precies andersom: Kitty groeide op in de Schilderswijk, maar reisde uiteindelijk haar ouders achterna die naar het bosrijke Ugchelen waren verhuisd. ,,Ik zag Harrie Jekkers bij De Wereld Draait Door en toen ben ik direct kaartjes gaan bestellen. Het kostte veel moeite om erdoor te komen, maar ik wilde niet opgeven.''

Lefgozertje

Gek genoeg is het de allereerste keer dat de twee oer-Hagenezen in de Koninklijke Schouwburg komen. John Hoogervorst: ,,Je kwam er met de tram langs en wist alleen dat het een chique gebouw was.''

Quote Hij liet in het programma duidelijk weten zich daar enorm vereerd mee te voelen Kitty Mulder Zo dacht Harrie Jekkers ook toen hij bij zijn vader achterop langs de grande dame aan het Lange Voorhout fietste. En nu staat het voormalig lefgozertje uit Moerwijk er als opvolger van de grote Paul van Vliet. ,,Hij liet in het programma duidelijk weten zich daar enorm vereerd mee te voelen'', aldus Kitty Mulder. Het is een echt Haags programma dat Jekkers in de tachtig minuten vóór en de vijftig minuten ná de pauze het publiek voorschotelt. Zo breekt hij een lans voor zijn Haagse helden Van Kooten en De Bie, Golden Earring, Di-rect en Anouk. Voor Anouk heeft hij zelfs een nummer geschreven dat dient als standbeeld. Voor de band Normaal bestaat er in de Achterhoek ook al een standbeeld, dus waarom niet voor Anouk in Den Haag, zo vindt de cabaretier.

Alleen dat ene liedje waarop iedereen zat te wachten - O, O, Den Haag - zong hij niet. ,,Ik heb een ander nummer over Den Haag gemaakt, dat ik eigenlijk veel mooier vind'', zei Jekkers bij de laatste toegift.

De vier vrienden weten even niet hoe het liedje heet, maar het bezorgde ze wel allemaal een brok in de keel. En niet alleen hen. ,,Harrie zelf had het toen ook even te kwaad'', weet Doortje. ,,Dat maakt hem zo uniek. Hij is erg grappig en heel gevoelig tegelijk.''