Harry O. drijft huizenbezitters nog steeds tot wanhoop

Harry O., de voortvluchtige huisjesmelker, is alweer in zo’n tien rechtszaken beland. Onzichtbaar drijft hij huis- eigenaren tot wanhoop.

Als door wespen gestoken veren Rotterdammer Bas en zijn twee advocaten op. Krijgen ze nu echt een foto te zien van de onzichtbare Hagenaar waarmee ze tegen wil en dank zaken moeten doen?

Ze zijn in de rechtbank van Dordrecht voor een zitting waarbij voor de Rotterdammer veel op het spel staat. O. heeft, ondanks dat hij op de vlucht is, beslag laten leggen op de bankrekeningen van Bas. Dat moet er vanaf, omdat anders belangrijke betalingen in gevaar komen.

Het is eigenlijk een ‘tussendoortje’ van de grote zaak. Net als bij een deel van de andere zaken die op dit moment tegen O. lopen, kocht Bas een appartement waarvan hij zich na de overdracht in december geconfronteerd zag met huurders. Ze waren door O. in huis gezet, en bleven er. Gevolg: de Rotterdammer heeft een huis, maar heeft er nog geen dag de beschikking over gehad.

In het kleine jaar dat de Rotterdammer nu het huis heeft, zag hij O.’s naam op papieren verschijnen, kreeg hem aan de telefoon, denkt hij, maar te zien kreeg Bas hem nooit.

Fraude

Dat was ook niet gek, ontdekte hij toen hij zich ging verdiepen in de zaak. De ‘verhuurder’ met wie hij van doen had, bleek een man met een verleden te zijn. Een inmiddels 64-jarige in Suriname geboren Hagenaar. In 2015 tot vijf jaar cel veroordeeld in een strafzaak voor witwassen, oplichting en fraude met het kopen en verhuren van huizen. Maar gevlucht op het moment dat de uitspraak kwam en de rechter zijn onmiddellijke gevangenhouding beval.

De Rotterdammer ontdekte daarna dat O. na zijn vonnis wel in huizen was blijven handelen en dat nieuwe zaken bij de civiele rechter werden aangebracht. En al snel kwam hij erachter dat het hem net zo verging als al die andere gedupeerden. Die uit het verleden, en de slachtoffers van de huidige zaken die vrijwel allemaal door een advocaat worden behandeld. Rode draad door alle verhalen die hij las waren de rechtszaken, of de dreiging ermee en beslagleggingen op panden of bankrekeningen.

Deze krant kreeg er ook mee van doen. Het zien van de journalist in de rechtszaal was deze keer al genoeg om een officieel schrijven te sturen.

Het drijft mensen tot wanhoop, zo vertellen al die verhalen. Tijdens de strafzaak in 2015 droeg de aanklager keer op keer de voorbeelden aan van slachtoffers die financieel volledig aan de grond waren geraakt door toedoen van de huisjesmelker, waarbij O. er niet voor was teruggedeinsd contracten te vervalsen. ,,Ik kon op een andere manier even aan geld komen, maar dat moet natuurlijk niet te lang duren’’, zegt Bas nu in 2018.

Zoon

Terug naar de rechtbank. Op voorhand heeft Bas weinig hoop dat O. zelf komt. En inderdaad, de enige die hij ziet is een man die gezien zijn leeftijd onmogelijk O. kan zijn. Gewaarschuwd door een eerdere zaak waarbij O.’s zoon verscheen, maar lang in het midden hield wie hij was, is de Rotterdammer er op gebrand te weten wie hij voor zich heeft.

En de rechter ook, blijkt. Nadrukkelijk vraagt ze naar zijn naam en initialen. Ze rust niet eerder dan ze een machtiging te zien krijgt. Die is er, een officieel document, opgemaakt op 23 maart dit jaar bij een notaris in Paramaribo. Een kopie van het paspoort is bijgevoegd. Deze zal bij het dossier worden gedaan, zegt de rechter. Het is het moment dat Bas en zijn advocaten opveren.

Maar ook de 33-jarige zoon van O. reageert. Een kopie van het paspoort van zijn vader in het dossier? Nee, zegt hij en wijst fel naar de Rotterdammer naast hem. Hij vreest misbruik.

,,Niet zo ingewikkeld doen’’, sputtert de rechter in eerste instantie tegen, terwijl de zoon intussen via een app advies vraagt en krijgt: ,,Ik trek me terug als gemachtigde.’’

Prima, zegt de rechter hierop. ,,Maar het paspoortnummer schrijf ik wel op.’’ Ook mag Bas met zijn advocaten een blik werpen op het paspoort om te zien met wie hij eigenlijk van doen heeft. Daarmee heeft de Rotterdammer nu een stapje voor op een deel van de andere gedupeerden.

Slechts een slachtoffer kwam de afgelopen drie jaar verder, zo lijkt het. Hij wist een adres te bemachtigen in Paramaribo, maar toen daar onderzoek naar werd gedaan, kwam een anderepersoon naar boven. Ook zag deze man verschillende keren dat als O.’s zoon zijn vader belde, hij een andere telefoon pakte. ,,Zo’n prepaidtoestel.’’

Voortvluchtigen

Bij het Openbaar Ministerie zien ze de civiele rechtszaken met lede ogen aan. Ondanks acties van het gespecialiseerde politieteam dat op voortvluchtigen jaagt, is het niet gelukt O. op te pakken. Het nalopen van tips leverde niets op.

O. verbieden om zaken te doen, gaat niet. ,,Als het verdachte lukt om per telefoon of e-mail orders te geven aan mensen hier in Nederland, is dat lastig tegen te gaan, zolang de verdachte vrij rondloopt’’, zegt een woordvoerder. Tips over O.’s verblijfplaats zijn wat hem betreft nog steeds ‘meer dan welkom’.

Intussen meent O. dat hij in zijn recht staat als het gaat om de huurders in de woning van de Rotterdammer. Hij verhuurde voor de oude eigenaar de woning. O. stelt dat een nieuw huurcontract met ingang van 1 oktober inging, ruim twee maanden voor de overdracht. Tot januari zou ook huur zijn doorbetaald. Een schrijven hierover komt binnen via Cees Korvinus, de bekende advocaat en oud-voorzitter van de VARA.

Onzin, stelt Bas daar tegenover. In oktober zaten er andere huurders in, zij vertrokken in november. Dat heeft hij met de verkoper gecontroleerd.

Desondanks verloor Bas wel een kort geding om de huurders er uit te krijgen. Zij krijgen het voordeel van de twijfel zolang de ruzie over de geldigheid van het huurcontract niet is beslecht. Bas moest voor O. het griffierecht neertellen. Dat weigerde hij, waarop O. reageerde met het beslag op de bankrekeningen van Bas. De rechter haalde dat er weer vanaf.

O. ‘betwist nadrukkelijk’ ook de andere zaken tegen hem.