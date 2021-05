Hart voor Den Haag en VVD: 'Waarom is er niet ingegrepen bij anti-Israëldemonstratie?’

Honderden mensen demonstreerden die middag bij de ambassade van Israël in Den Haag tegen het geweld in Gaza. Het was onrustig. De actievoerders liepen op de weg en zorgden voor een gevaarlijke verkeerssituatie. ,,De demonstatie was van tevoren aangekondigd, maar er kwamen veel meer mensen dan was afgesproken”, legt een woordvoerder van de politie uit. ,,Een deel van hen ging vervolgens de weg op en zorgde daarmee voor een onveilige verkeerssituatie.” Er werd een Israëlische vlag verscheurd bij de demonstratie.

Demonstratie-hoofdstad

De VVD wil weten waarom de politie niet heeft ingegrepen, laat fractievoorzitter Frans de Graaf op Twitter weten. Er zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Ook Hart voor Den Haag wil het ‘hier snel over hebben'. Raadslid Arjen Dubbelaar: ,,Agressief gedrag is niet toegestaan. Spullen slopen is niet toegestaan. De basisregels moeten voor iedereen wel duidelijk zijn. Soms wordt er om onduidelijke reden keihard opgetreden en soms juist helemaal niet. Dat is zorgelijk. Het mag nooit zo zijn dat er met twee maten gemeten wordt. Het is vreemd dat er hier dus niet is opgetreden door de politie. Wij zijn de demonstratie-hoofdstad van Nederland. Ik begrijp dat het soms niet makkelijk is het risico van een demonstratie in te schatten. Toch moet er wel eenduidig opgetreden worden tegen demonstraten. Dit zwalkende beleid van ons stadsbestuur maakt het voor iedereen onduidelijk, wat nu wel en wat niet is toegestaan. Dit mag burgemeester uitleggen.‘’