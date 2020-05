Hart voor Den Haag: ‘Laat justitie Haagse topambtenaar Harms onderzoeken’

De Haagse gemeenteraad debatteert vanmiddag voor het eerst over het vertrek van topambtenaar Henk Harms, die de integriteitsregels overtrad rond de bouw van cultuurpaleis Amare. De rapen zijn gaar bij de oppositie, want het gaat de laatste tijd opvallend vaak mis bij gemeentelijke bouwprojecten.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag zal in de commissievergadering, die vanaf 16.00 op deze site te volgen is, vragen om een strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche. De grootste partij van Den Haag is verbolgen dat haar wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui vorig jaar gedwongen moesten aftreden om een nog niet bewezen verdenking van corruptie, terwijl Harms bij zijn gedwongen vertrek vermoedelijk een flinke gouden handdruk meekrijgt en er geen aangifte wordt gedaan.

Veel partijen in Haagse politiek vrezen dat bouwer VolkerWessels, een van de aannemers die Amare bouwt, vaker is bevoordeeld in schimmige afspraken met de gemeente. In het dossier over het cultuurcomplex aan het Spui, waar het conservatorium, het Nationaal Dans Theater en het Residentie Orkest hun nieuwe thuis gaan vinden, is bijvoorbeeld gesproken over het stilletjes verkopen tegen een vriendenprijsje van een leegstaande kerk tegenover het Museon. Op deze zeer geliefde locatie zou de bouwer dan een appartementencomplex mogen bouwen.

Verhit debat

Naast wethouder Revis (verantwoordelijk voor bouwprojecten) zijn ook wethouders Bruines (personeelszaken) en waarnemend burgemeester Remkes naar de raad geroepen. Het belooft een verhit debat te worden, omdat het college een groot deel van de discussiepunten achter gesloten deuren wil bespreken.

Quote Dat maakt discussië­ren erg lastig, omdat je erg moet opletten wat wel en wat niet al in de media is gekomen Lesley Arp

De raad heeft het onderzoek van Hofman Bedrijfsrecherche naar Harms, dat de aanleiding voor zijn vertrek vormt, mogen lezen. Voorwaarde was wel dat de inhoud niet in het debat gebruikt mag worden. Omwille van de privacy van Harms moesten de volksvertegenwoordigers tekenen voor geheimhouding. ,,Dat maakt discussiëren erg lastig, omdat je erg moet opletten wat wel en wat niet al in de media is gekomen”, vertelt SP-raadslid Lesley Arp. Zij is een van de aanvragers van het spoeddebat.

Remkes moet op eieren lopen bij de discussie over wat wel en niet achter gesloten deuren moet worden besproken. Na de affaire-De Mos zei hij namelijk dat integriteitskwesties zoveel mogelijk ‘open en transparant’ dienen te worden afgehandeld.