Hart voor Den Haag roept Remkes op demonstratie te verbieden

Black Lives Matter Nederland demonstreert vandaag van 18.00 tot 19.00 uur op het Malieveld in Den Haag. Gisteren was er al een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Er werden 250 tot 350 mensen verwacht, maar uiteindelijk stond het plein vol met duizenden mensen. Dat riep op sociale media de vraag op of een dergelijke massale bijeenkomst in deze tijden wel zo’n goed idee is. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei gisteravond dat ze werd verrast door het enorme aantal demonstranten.

Hart voor Den Haag vindt dat artsen en zorgpersoneel terecht boos zijn over de grootschalige bijeenkomst. ,,Net nu de artsen eindelijk een beetje op adem kunnen komen omdat het aantal coronapatiënten op de intensive care terugloopt, wordt de anderhalvemetermaatregel door de demonstranten aan hun laars gelapt, met een mogelijk nieuwe uitbraak tot gevolg. Niet uit te leggen aan al die mensen die maanden alles gegeven hebben om corona uit te bannen en aan al die ondernemers die enorme financiële schade hebben”.

De partij zegt de zorgen over het buitensporige geweld in de Verenigde Staten te delen. ,,Black Lives Matter, maar alle andere levens net zo goed. We zitten in een volksgezondheidscrisis met als regel dat je anderhalve meter afstand houdt, dan zijn massademonstraties gewoon een no-go. Mensen overlijden zonder afscheid te nemen, vele ondernemers weten niet hoe ze deze crisis moeten overleven en de zorgsector loopt op haar laatste benen. Het kan niet zo zijn dat dat even opzij wordt geschoven en de coronamaatregelen met voeten getreden worden.”

Mondkapje

De actiegroep BlackLivesMatterNL roept op bij de geplande demonstratie in Den Haag anderhalve meter afstand te houden. Dit nadat maandag duizenden mensen bijeen waren gekomen op de Dam in Amsterdam om zich uit te spreken tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Dit leidde tot veel verontwaardigde reacties omdat de betogers niet voldoende afstand hielden.