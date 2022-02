Hart voor Den Haag ruim de grootste in Haagse peiling, Forum op nul zetels

UpdateHart voor Den Haag is verreweg de grootste partij van de stad als de gemeenteraadsverkiezingen vandaag gehouden zouden worden. Dat concludeert I&O Research, dat in opdracht van de gemeente Den Haag eind januari een peiling hield onder de Hagenaars met stemrecht.

De partij van Richard de Mos haalt in de peiling 17,6 procent van de stemmen, ofwel negen zetels in de raad. Dat is een kleine procent en een zetel meer dan vier jaar geleden, toen de partij ook al de grootste werd in de stad. De Mos is gematigd positief: ,,We liggen op koers, maar we zijn er nog niet”, stelt hij.

De Mos ziet in de peiling een prima uitgangspositie om het doel van 15 zetels te halen en weer te gaan besturen. ,,Om echt het verschil te maken en om te voorkomen dat er na 16 maart he-le-maal niets verandert, hebben we dat aantal zetels keihard nodig”, aldus de aanvoerder van de partij.

De VVD volgt nu op gepaste afstand (12,8 procent), met vlak daarachter D66 met 12,1 procent. Beide partijen verliezen iets ten opzichte van de lokale verkiezingen van 2018 en komen op zes zetels uit.

Volgens Robert van Asten, voorman van D66, hebben Hagenaars straks bij de verkiezingen iets te kiezen. ,,Den Haag heeft een duidelijke keuze tussen progressief en verantwoord aan de ene kant, en rechts en populistisch aan de andere kant. Een open stad die over grenzen heen kijkt, of een gesloten stad die muren bouwt.” De vraag in het stemhokje op 16 maart is volgens hem simpel: ,,Aan wie durft u de sleutels van de stad te geven?”

Opvallend is de winst van de Haagse PvdA, die van drie naar vijf zetels zou gaan. ,,Tevreden en gemotiveerd om te blijven knokken voor betaalbare huizen voor iedereen,” reageert lijsttrekker Martijn Balster. Ook GroenLinks blijft het goed doen. De partij houdt de winst van vier jaar geleden vast en komt volgens I&O Research opnieuw op vijf zetels uit. Maar volgens een peiling van Maurice de Hond in opdracht van D66 zou GroenLinks in Den Haag juist flink verliezen.

De partij zelf denkt daar anders over. ‘Het werk van GroenLinks aan menselijk, duurzaam en eerlijk beleid in het college wordt gezien en duidelijk gewaardeerd door de inwoners van Den Haag’, schrijft zij in een verklaring. ‘Dit bevestigt wat ons betreft dat de Haagse kiezer vooruit wil met groene, linkse en progressieve oplossingen en niet zit te wachten op meer rechtse wind.’

De grote verliezer in de gemeentelijke peiling is het CDA. Van de christendemocraten blijft met 2,8 procent van de stemmen bar weinig over: één zetel om precies te zijn. De Haagse Stadspartij gaat volgens I&O van drie naar twee zetels, de Partij voor de Dieren van twee naar drie. Ook de SP wint en gaat naar twee zetels.

Als nieuwkomer doet Denk het ook goed, de partij komt meteen op drie zetels. Voor Forum voor Democratie is in deze peiling geen enkele zetel weggelegd, de PVV blijft op twee zetels staan, ChristenUnie SGP op één.

