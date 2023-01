Hart voor Den Haag viert haar jubileum met groengele ballonnen, confettikanonnen en aanvallen op Justitie

Geen zin in vakkenvul­len? Brent (13) is gids van fietstours: ‘Wel wat vrije tijd voor moeten inleveren’

Omdat hij geen zin had om net als veel leeftijdsgenootjes voor weinig geld vakken te vullen bij de AH, startte de jonge Brent Meelhuysen op 13-jarige leeftijd zijn eigen onderneming. Nu, zes jaar later, verdient hij daar nog steeds een aardige boterham mee. En Brent is niet de enige. Het aantal piepjonge ondernemers is de laatste vijf jaar explosief toegenomen. ,,Het is wel twee keer zo hard werken.’’

27 januari