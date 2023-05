Hart voor Den Haag wil spoeddebat over niet vervolgen activisten A12

Mijn Paleisje Van kraakpand tot droomhuis: elke plek waar Ingrid heeft gewoond was spannend en kleurrijk

Ingrid Bes heeft op bijzondere plekken gewoond. Als tiener bij een bevriend gezin, later in kraakpanden en vervolgens diende zich tot twee keer toe een huis aan dat al langer in haar hoofd zat. ,,Elk huis heeft mij geholpen steeds weer dichter bij mezelf te komen.”