Harten kloppen sneller door Haagse Jafar: ‘Hoe kan ik hem haten als hij er zo uitziet?’

Het verhaal over Alladin en de wonderlamp is in een nieuw jasjes gestoken en komt volgend jaar uit. In 1992 kwam het verhaal in animatievorm op de schermen, in 2019 worden de rollen gespeeld door ‘echte’ acteurs als Will Smith en de Haagse Kenzari.



Toen vorig jaar bekend werd dat hij de rol van Jafar op zich zou nemen, viel het internet al over het knappe uiterlijk van de Hagenaar. Sinds de foto's gisteren zijn vrijgegeven, zorgt Kenzari weer voor tumult.



Op sociale media zoals Twitter kwamen zoveel reacties op ‘knappe Jafar’, dat internationale media als DailyMail en The Washington Post al artikelen wijdden aan de ‘oververhitte’ twitteraars. ,,Hoe kan ik in godsnaam Jafar haten als hij er zo uitziet?‘’ vraagt iemand zich af op het sociale medium. Een ander: ,,Jafar is opeens knap. Ik ben helemaal in de war.''