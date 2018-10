Hartendief met bravoure

Rutger Lagrand (29 juli 1986 - 2 oktober 2018) uit Loosduinen zette de wekker uit, gaf zijn vriendin een kus, pakte de boterhammen, die zij de vorige avond voor hem had klaargemaakt, en reed midden in de nacht de stad uit op weg naar een klus in Luxemburg. Als installateur voor de firma Waterman werkte hij soms in een filiaal van Zeeman, om de hoek op het Loosduinse Hoofdplein, maar soms ook ver weg, in Frankrijk of Duitsland. Het werk in Luxemburg zou hij echter nooit bereiken. Rutger verongelukte op de snelweg in België. Hij was 32 jaar en vader van twee kleine meisjes.



Rutger Lagrand groeide op in de werkplaats van zijn vaders garagebedrijf. Daar leerde hij als klein kereltje in een overall eerder lassen, spuiten en sleutelen dan dat hij op school leerde lezen en schrijven. Hij hield van techniek en had er gevoel voor maar de technische opleiding die hij later volgde bleek geen succes.