Hartstichting hangt 142 nieuwe aed's op

Buiten de 142 nieuwe exemplaren, hingen er al 228 apparaten in de Haagse regio. Ook zetten wijkbewoners initiatieven op om aed's op te hangen in hun buurt. Desondanks zit Den Haag nog onder het landelijk gemiddelde. Het is de bedoeling dat over heel Nederland verspreid een netwerk van deze apparaten beschikbaar komt, waarmee mensen die een hartstilstand krijgen altijd binnen 6 minuten gereanimeerd kunnen worden. Voor die landelijke dekking zouden totaal 30.000 aed's nodig zijn. Elk jaar krijgen volgens de Hartstichting 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.



,,Met deze extra aed's is een dekkend netwerk van deze apparaten weer een stuk dichterbij gekomen", aldus Marianne Spoelstra van de Hartstichting.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!