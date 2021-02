Hartverwarmende hulp voor onbekende in ijskou gedumpte jongen in rolstoel

Gehandicap­te jongen in ijzige kou achtergela­ten omdat familie niet meer voor hem kan zorgen

12 februari Een zwaar gehandicapte jongeman is in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrieskou achtergelaten voor een brandweerkazerne in Rijswijk. Hij had een briefje bij zich waarin staat dat zijn familie dakloos is en zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen.