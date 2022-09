‘Hatelijke’ posters tegen transgenderwet verwijderd én weer terug: ‘Niet onze rol om partij te kiezen’

Handjes gezocht Geen diploma of ervaring? Voor deze baan hoef je alleen échte liefde voor krulhaar te hebben

Krullenbollen wachten gerust drie weken voordat ze aan de beurt zijn bij Curly Girl aan de Buitenwatersloot in Delft. De krullenkapsalon is zo in trek bij krulharigen uit alle hoeken van het land, dat ze ten onder dreigt te gaan aan haar eigen succes. Pamela Berghegen van Curly Hair zoekt krulspecialisten die haarbossen willen kleuren, stijlen of temmen. ,,Als ze maar echte liefde hebben voor krullen.”

1 september