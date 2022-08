Haven in aanleg bij station Den Haag CS heet Paxhaven: ‘Is in iedere taal goed uit te spreken’

Wethouder Bredemeijer is tevreden over de uitkomst van de oproep om suggesties in te zenden. ,,De naam pax, ‘vrede’ in het Latijn, past natuurlijk perfect bij Den Haag als stad van vrede en recht”, is hij van mening. ,,Daarnaast is Paxhaven in iedere taal goed uit te spreken en is gemakkelijk te onthouden. De vernieuwing van de Koekamp staat voor mij symbool voor de acties die we als gemeente nemen om de Haagse buitenruimte te vergroenen, te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. Groen in onze stad is belangrijk, dus ik ben blij met hoe mooi het hier is geworden.”