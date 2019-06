Havenmeester Scheveningen: ‘Sail lokt ander publiek’

Waar bent u als havenmeester verantwoordelijk voor?

,,Ik houd mij bezig met het reilen en zeilen in en rondom de Scheveningse haven. Denk daarbij aan de veiligheid en het binnenloodsen van schepen.’’

Wat heeft u ter voorbereiding op Sail gedaan?

,,Ik was vorige week al in vertrekplaats Rouen om de kapiteins van de tallships te spreken. Dat ging over hun ligplaats in Scheveningen, de volgorde van invaren, waar ze ten anker kunnen gaan als ze te vroeg bij de haven arriveren, waar ze hun loods kunnen ophalen en over de presentatie. Het is mooi als de bemanning tijdens het binnenvaren op het dek staat en in de masten hangt. Het is te hopen dat iedereen zich aan de planning en de afspraken houdt.”

Dus de boten liggen vanochtend allemaal op hun plek?

,,De weersvoorspellingen zijn goed, maar het is natuurlijk koffiedik kijken. Bij harde wind of flinke stroming hebben we wellicht meer tijd nodig om de schepen de haven binnen te loodsen.’’

Passen al die schepen wel in de haven?

,,De tallships komen in de eerste, tweede en derde haven te liggen. In de derde, waar de boten liggen die tijdens Sail regelmatig uitvaren, liggen ze dubbel. De visserij maakt plaats en een sea trawler is uitgevaren, ligt voor de kust voor anker en keert na Sail terug.’’

Wat is het verschil tussen Sail en de Volvo Ocean Race?

,,Sail is een korter evenement, trekt een ander publiek en een ander deel van de haven wordt gebruikt. In grootte zijn ze met elkaar te vergelijken. Voor Sail hebben we naast de gebruikelijke sleepboten ondersteuning van twee marineslepers, die zich alleen bezighouden met marineschepen.’’

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!