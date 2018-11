Hayarpi: Kansloos of kansrijk?

Wie econometrie heeft gestudeerd heeft de goedbetaalde banen voor het uitzoeken. Er is zelfs een jaarlijkse econometristendag waar grote werkgevers als ING, Deloitte en NUON proberen de grootste talenten zelfs al tijdens de studie aan zich te binden. Maar er is één aankomend econometrist voor wie dat niet geldt. Iemand die zich in een Haagse kerk schuilhoudt, omdat ze anders het land wordt uitgezet.



Hayarpi Tamrazyan, tweedejaarsstudente econometrie aan Tilburg University, verbijt zich in de Bethelkerk, waar ze sinds 26 oktober met haar ouders en haar jongere broertje en zusje verblijft. ,,Het was moeilijk voor mij om te studeren'', meldt ze in de online-krant van de universiteit. ,,Ook omdat ik mij dagelijks in het asielzoekerscentrum moest melden. Ik hoop niet dat het voor niets is geweest.‘’



Even los van alle politieke implicaties: is uitwijzing van Hayarpi (21) geen verspilling van talent dat in Nederland kennelijk dun is gezaaid? ,,Econometristen zijn in onze branche inderdaad zeer gewilde mensen'', zegt Alexander Kuipers namens verzekeraar Aegon in Den Haag. ,,Zij zijn bij uitstek in staat om uit de snel groeiende hoeveelheid digitale data waardevolle informatie te halen. En de vraag naar die talenten is veel groter dan het aanbod.''