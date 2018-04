Hè bah het regent: dit kun je overdekt doen met het gezin in de meivakantie

Het is meivakantie, de kinderen zijn uit school en ineens is het rotweer. Als elk bordspelletje in huis gespeeld is, slaat de verveling toe. Gelukkig zijn er genoeg originele activiteiten te doen in de omgeving deze week.

Regen, maar toch feest aan zee

Er is feest aan zee in Den Haag. Precies 200 jaar geleden bouwde Jacobus Pronk het eerste badhuis op Scheveningen. De hele stad viert deze mijlpaal met voorstellingen en exposities. En hoewel sommige activiteiten, zoals de zandkunstwerken op het Lange Voorhout, het risico lopen om verregend te worden, is er ook binnen genoeg te doen. In het Kinderboekenmuseum zijn deze week elke dag vertelvoorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar om 11.15, 11.45 en 13.30 uur. Ook zijn er workshops waar je je eigen zeewezen kunt knutselen.

Volledig scherm Verkleedde kinderen bij het Feest aan Zee © Kinderboekenmuseum

Kinderen bestormen het Binnenhof

Voor kleine politici in spe organiseert ProDemos tijdens de meivakantie elke dag rondleidingen op het Binnenhof. Kinderen tussen de 5 en 12 jaar mogen zich opgeven. Waar leest de koning zijn troonrede voor? En hoe ziet die troon er eigenlijk uit? Het wordt allemaal uitgelegd. Alles mag gevraagd worden en de kinderen kunnen muntjes verdienen, die ze later op de dag als echte ministers van Financiën mogen uitgeven. Waar zou het geld heengaan als zij de baas waren?

Volledig scherm Kinderen bestormen het Binnenhof © Prodemos

De Delftse Maakweek

Delftse ouders hebben geluk. Weinig kans op verveling tijdens de Delftse Maakweek. Vanaf vandaag zijn er met dit festival in het Poptahof tientallen activiteiten te doen voor jong en oud. En geen zorgen, het terrein is deels overdekt. Er zijn knutsellessen, danslessen, er is luchtacrobatiek, een kindercircus, er worden films getoond en er is een overdekte food court.

Zaterdag 5 mei worden de festiviteiten afgesloten tijdens de 'slotavond', waar de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. Aanmelden kan nog via de website.

Volledig scherm Acrobatische voorstelling Delfste Maakweek © Delftste Maakweek

Lasergamen en Hoverkarten

De Ballebak in Zoetermeer heeft, uiteraard, ballenbakken maar ook springkussens, lasergames en een disco rollerschaatsbaan. De Ballebak is bovendien de eerste en enige plek in heel Nederland waar je kunt Indoor Hoverkarten. Een Hoverkart is een Hoverboard met daarop een stoeltje gemonteerd, waarmee je met de hendels aan de zijkant kunt sturen en racen. Voor 3 euro mag je twaalf minuten lang rijden. Wie het snelste is, wint een prijs.

Volledig scherm Lasergamen © De Ballebak

Codes kraken bij museum Comm

Museum Comm in Den Haag heeft speciaal voor deze regenachtige dagen een paar leuke activiteiten bedacht. Een mini-workshop codes kraken bijvoorbeeld. De kids moeten zelf in een kwartiertje aan de slag met verschillende opdrachten. En voor iedereen die weleens een briefje naar zijn klasgenootje schrijft, is er een heel gaaf systeem bedacht waarmee je jouw geschreven briefje in een paar seconden naar de andere kant van het museum kunt sturen. Én onderweg een looping maakt. Ben je van de selfies? Maak een foto met een smartphone van één meter groot.

Volledig scherm kids bij museum comm © Comm

Survivallen onder een dak

Bij 2SUR5 in Honselersdijk kunnen stoere kids er zelf voor kiezen of ze nat willen worden. Maar niet van de regen! In kassen zijn nét echte survivalterreinen gelegd. Sloten, touwladders, tunnels, stormbanen en hindernissen. De kinderen moeten proberen om veilig, en als het even lukt droog, naar de overkant te klauteren. Voor vanaf 18,50 euro per persoon kunnen kinderen, en volwassenen, meedoen.

Volledig scherm survivallen © 2sur5

Regenachtige drukte

Musea hebben het altijd wat drukker in de vakanties, maar met het slechte weer lijkt men massaal toe te zijn aan wat cultureel vertier. Bij het Mauritshuis in Den Haag stond vandaag al een flinke rij mensen met paraplu te wachten. Maar ook bij Sea Life in Scheveningen wordt gerekend op een goede week. ,,Het is vakantie en het regent dus als binnenattractie verwachten we extra veel bezoek ”, vertelt Cindy. ,,Iedereen komt altijd tussen 12.00 en 15.00 uur. Dat kun je dus beter niet doen als je niet in de rij wilt staan.” Ook bij de pretparken Duinrell en Drievliet wordt ingespeeld op de drukte. 'We zijn klaar voor de vakantie', schrijft Duinrell op hun website bij een foto van hun grote team medewerkers. ,,Door de regen lopen we wel wat mensen mis", denkt de woordvoerder van Drievliet. ,,Gelukkig knapt het dit weekend op."