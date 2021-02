Hé kijk, schakers op de Grote Markt: ‘Elke week zitten we op een ander plein’

De Netflixserie ‘The Queen’s Gambit’ gezien? Mede door deze populaire serie is schaken hip. ,,Wij waren altijd al hip. Het spelletje is niet veranderd, maar de ogen van de mensen zijn nu wel geopend”, aldus Mike Hoogland voorzitter van Schaakhuis En Passant in Den Haag.

Samen met twee andere bestuursleden: Han en Evert, verzorgt hij elke week buitenschaken op een ander centraal plein in Den Haag. ,,Onze inspiratiebron is de laatste scene van die serie. Daarin zie je allemaal mensen, in het koude Moskou, met dikke jassen aan buiten schaken”, legt Mike uit aan mediapartner indebuurt Den Haag.

Schaakcafé

Mensen die in doodse stilte uren naar een bord zitten te staren? Nee, zo gaat het niet bij het Schaakhuis En Passant (ook wel schaakcafé genoemd). Daar wordt buiten coronatijd gezellig geschaakt, drankje erbij, muziekje en er mag ook gepraat worden. ,,In december moesten ook wij de deuren sluiten, maar daar waren de bezoekers het niet mee eens”, zegt Mike.

Het Schaakhuis kon iets langer openblijven dan de horeca. ,,We hebben toen de kantine, ofwel de bar gesloten en waren dus alleen nog een sportvereniging, maar in december moesten ook wij eraan geloven.” Er kwamen veel reacties van bezoekers dus het bestuur organiseerde een spoedvergadering en daarin kwam ze met het idee van buitenschaken.

,,Ja, in de winter kan dat ook”, zegt Mike. ,,In de Netflixserie zitten ze ook gewoon met dikke jassen buiten te spelen.”

Een beetje mysterieus

Elke week staan op zaterdagmiddag op een ander plein in het centrum van Den Haag drie tafels met schaakborden en stukken. Iedereen is welkom om mee te doen of om alleen even te kijken. Houd wel rekening met de coronamaatregelen. ,,De tafels staan ver van elkaar af zodat we genoeg afstand kunnen houden. Verder blijft de locatie geheim zodat er niet te veel mensen op afkomen en dat maakt het natuurlijk ook gelijk een beetje mysterieus.”

De schakers zijn al eens in een sneeuwstorm op het Plein gespot, de week daarna (droog) in de Passage, op het Buitenhof bij de bioscoop, onder de Haagse Toren, op de Grote Markt en op het Rabbijn Maarsenplein. Leuk om te weten, op dat laatste plein komen binnenkort vaste betonnen schaaktafels.

,,Iedereen mag en doet mee. We zien ouderen en ook kinderen. Sommige mensen vragen zelfs of wij professionals zijn”, zegt Mike lachend. ,,Het mooie aan schaken is dat het geen elitaire sport is. Iedereen van alle lagen van de bevolking doet mee. Daarbij is er tijdens het spel een wederzijds respect. Of je nou de koning bent of een jonge student. Tijdens het schaken is iedereen gelijk. En dat maakt dit zo mooi. Het verbroedert en dat kunnen we in deze tijd wel gebruiken.”

Het Schaakhuis aan de Looijerstraat is een bijzondere schaakvereniging. ,,Mensen hebben behoefte aan gezelligheid en de vrijheid om te spelen wanneer ze daar zin in hebben. Bij veel verenigingen zit je vast aan vaste speeldagen. Hier kan iedereen (buiten coronatijd) gewoon aanschuiven”, aldus Mike. Hij is meer dan 5 jaar bestuurslid, maar het Schaakhuis bestaat al veel langer, zon dertig jaar en het zit al 25 jaar in de binnenstad.

Mooie kunstwerken

,,Maar dat is ook wel te zien, we waren aardig toe aan een opfrisbeurt.” Nu het Schaakhuis toch gesloten is, wordt het flink verbouwd. ,,Er komen bijvoorbeeld nieuwe toiletten, er komt een nieuwe bar en er wordt ook gedacht aan de sfeer. Zo maken twee kunstenaressen, afgestudeerd aan de kunstacademie in Den Haag, speciaal voor ons een paar mooie kunstwerken.” Voor de volledige verbouwing is nog wel een inzameling. Wil je dit sponsoren, klik dan even hier.



,,Mijn grote droom is om uiteindelijk een mooi schaakhuis neer te zetten waar iedereen terechtkan, zich thuis voelt en geniet”, aldus Mike.

