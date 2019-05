Hé liftpoeper, ga met je kleffe wangen boven je eigen pot hangen

Eeuwig Den Haag Door honderden jaren joodse geschiede­nis wandelen met je mobiel als een gids

30 april In een uurtje door honderden jaren joodse geschiedenis wandelen met een gids op je mobiel. Dat kan met de vernieuwde audiotour. Een blijvende herinnering aan de 12.000 Haagse Joden die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag een verhaal over de audiotour ‘De Buurt Spreekt’.