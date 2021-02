Heb je een kleurtje of ben je homoseksueel? Dan heb je veel minder kans op een huurwoning in Den Haag

Toerisme ligt op zijn gat, maar dankzij strand komt het wel weer goed met Den Haag

8 februari De toerismesector in Den Haag heeft het zwaarder dan ooit door de coronacrisis. Maar daar waar in 2020 landelijk sprake was van een krimp van 65 procent, was dat in Den Haag ‘slechts’ 39 procent. Dit was met name te danken aan het strand. Hierdoor zal de krimp ook dit jaar minder groot zijn dan elders, is de verwachting.