Heb je zo’n helse tocht met een rubberbootje overleefd, verdrink je hier

Zes of zeven partijen aan het roer in Den Haag? Sluit die coalitie met de Grote Drie nog maar niet uit

Er is een mega-coalitie op komst in Den Haag. Het is de drie grootste partijen van de stad dus niet gelukt om samen te gaan besturen. Maar de optie Hart voor Den Haag, VVD en D66 afschrijven? Daar is het te vroeg voor.