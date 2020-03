Heb jij de mooiste hond van Den Haag?

Blokje rond Zodra je aan de kinderen vraagt wat ze willen eten, begint Pasta te kwispelen

14:11 Groot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze keer is het de beurt aan Pasta.