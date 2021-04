Heb jij het in je om een moordmysterie op te lossen? Amateurdetectives doorzoeken Den Haag

Haagse oma Marjon schenkt speelgoed aan kwetsbare kinderen: ‘Het zijn kleine dingen die het leven beter maken’

19 februari De Haagse oma Marjon Said-Brinkman is een initiatief begonnen om kinderen in kwetsbare gezinnen te helpen. Het gaat om kleine schenkingen waarmee speelgoed worden gekocht of uitstapjes kunnen worden gefinancierd. Marjon zag vorig jaar hoe haar kleinkind Sammie opgroeit met veel liefde en aandacht. ,,Toen dacht ik: hoe geweldig zou het zijn als alle kinderen in Den Haag dit hebben.’’