Heb jij inmiddels ook een coronakapsel? Deel je ‘coupe ravage’ met ons!

Boos om verlies werk voor beveili­gers Hofstad Security: Nu dit bedrijf, straks een ander

8:11 Hofstad Security is een typisch Haags bedrijf. Maar nóg een zomer de boulevard of de Haagse Markt beveiligen zit er niet in. Het bedrijf verloor een Europese aanbesteding aan Amsterdammers. Hoe is het mogelijk, reageren politici boos. Nu is het dit bedrijf, straks weer een ander.