Heb jij nog 3 miljoen liggen? ‘Middeleeuws kasteel’ in Wassenaar in de verkoop

Het huis doet volgens de makelaar niet onder voor een middeleeuws kasteel. Het pand is gebouwd in de 19de-eeuwse neorenaissance stijl, herkenbaar aan de trapgevels en de kruiskozijnen (in de vorm van een kruis). Onder meer het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam zijn bekende gebouwen in deze bouwstijl.

Het pand is gebouwd in 1923 en is een nationaal monument. Voorheen werd het gebruikt als ambassadegebouw. Het heeft een woonoppervlakte van 641 vierkante meter en een tuin zo groot als ruim acht voetbalvelden met een vijver en bijhorend bruggetje; het kan volgens de verkoopbeschrijving daarom opnieuw goed dienen als ambassadehuis.

Volledig scherm De grote tuin met vijver en brug. © Baerz & Co Luxury Homes

In de riante woning kom je op de eerste verdieping via een bordestrap met een kroonluchter. Het huis beschikt over elf slaapkamers waarvan drie met eigen badkamer. Ook heeft het een lift van de kelder via de begane grond naar de tweede verdieping.

Volledig scherm De kroonluchter. © Baerz & Co Luxury Homes

Opvallend in het huis van bijna drie miljoen zijn de glas-in-loodramen op de eerste verdieping en de verschillende interieurstijlen in het huis, zoals de gifgroene badkamer, openhaard, marmeren objecten en witte banken.

Volledig scherm Een van de badkamers van de woning. © Baerz & Co Luxury Homes

