Heb jij nog een indrukwekkende foto uit oorlogstijd? Beelden gezocht voor nationale tentoonstelling

De meest indrukwekkende foto’s uit WOII worden gezocht voor de nationale expositie ‘WOII in 100 foto’s’. De 100 meest bijzondere foto’s die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en op de Antillen reizen volgend jaar door het land in het kader van 75 jaar vrijheid. Uw foto kan daarbij zijn.

De organisator, Platform WO2, is namelijk op zoek naar foto’s die zijn gemaakt door mensen die de oorlogsperiode hebben meegemaakt. Per provincie worden foto's uitgekozen. Mensen die goede foto’s hebben kunnen die insturen via de website ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’.

Omdat Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen als geheel geen Nederlandse provincies zijn, kunnen foto’s van mensen uit die oorlogsgebieden ze kwijt bij het Indische Herinneringscentrum in Den Haag en bij de stichting Pelita, allebei gevestigd aan de Sophiahof in Den Haag.

,,Voor Nederlands-Indië hebben we de thema’s aangepast aan de omstandigheden. Daar was geen Duitse terreur, maar Japanse terreur. Ook is er na WOII in Nederlands-Indië de gewelddadige Bersiap-periode geweest, waarin de Indonesische bevolking vocht voor onafhankelijkheid en dekolonisatie. Het geweld leidde tot gedwongen repatriëring naar Nederland van Indische Nederlanders‘’, zegt Hans van der Hoeven van Pelita.

Startschot

Het startschot voor de zoektocht naar de 100 meest bijzondere foto’s uit WOII is vanmiddag voor Zuid-Holland gegeven door commissaris van de Koning Jaap Smit in Rotterdam. Het begin van de zoektocht naar foto’s uit de oorlogsgebieden in Nederlands-Indië en ‘de West’ wordt vrijdag gemarkeerd met een overhandiging van een foto van een Japans interneringskamp aan oud-minister Ben Bot, die in zijn jeugd zelf in zo’n kamp heeft gezeten.

De provincies maken 15 januari hun keuze bekend. De presentatie is 31 maart in de Tweede Kamer.

Volledig scherm De bevrijding in Den Haag. © Hollandse Hoogte / Spaarnestad P