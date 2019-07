Hebben festivals in Scheveningen een toekomst na afgelaste Vuurwerkfestival? ‘Ze moesten wel zeggen: wij stoppen er mee’

De Haagse VVD betreurt het ten zeerste dat het vuurwerkfestival in Scheveningen dit jaar niet doorgaat. Hardwerkende ondernemers, die er ook dit jaar ‘honderden uren’ in hebben gestoken, zullen dit gaan voelen in hun portemonnee, stelt Oudshoorn.

Toekomst

Oudshoorn vraagt zich af wat het einde van het vuurwerkfestival betekent voor de toekomst van evenementen in Scheveningen. ,,Ik kan me voorstellen dat de organisatie van dit feest denkt: laat maar, we kappen er helemaal mee. En zo zullen andere evenementen er misschien ook over denken. Ik baal daar vreselijk van, want Den Haag heeft als doel juist méér grote evenementen naar de stad te halen. Veiligheid staat voorop, zeker weten. Maar waarom kunnen dergelijke festivals wel in Cannes worden georganiseerd en niet hier? De gemeente moet zich afvragen hoe ze ondernemers in de toekomst kan hélpen.”