Hector Hevel blikt terug op de cruciale zege op Willem II in 2016: 'Het was een bevrijding'

Hector Hevel schetst een decor dat zomaar eens vergelijkbaar zou kunnen zijn met de omstandigheden van aanstaande zaterdag. Op zaterdagavond 5 november 2016 stond de middenvelder voor het eerst dat seizoen in de basis bij ADO. ,,Het was een koude en vochtige avond", herinnert hij zich het duel in Den Haag. ,,We stonden laag op de ranglijst en moesten winnen. Het was een heel belangrijk thuisduel voor ons."