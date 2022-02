Heeft aardwarmte wel toekomst? Elke keer tegenslag voor eerste geothermiecentrale die woonwijk verwarmt

Kijken ze in China mee als je door Den Haag rijdt? ‘Onderzoek of camera’s weg moeten vanwege spionage’

Wordt er in China meegekeken als je langs het ministerie van Financiën in Den Haag rijdt? Het is niet uit te sluiten dat de grootmacht spioneert via de camera van Chinese makelij die daar door de gemeente is opgehangen om het verkeer in de gaten te houden. ,,We onderzoeken of de camera’s weg moeten.”

12:45