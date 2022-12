Heeft de gewone kapper langste tijd gehad? ‘Er verdwijnt nu heel wat gif door het afvoerputje’

Schadelijke synthetische verf of toch natuurlijke? René Slierendrecht (61) heeft een milieubewuste kapperszaak en begon daarmee een trend die voor heel Nederland weleens de toekomst zou kunnen zijn. ,,Klanten lopen de deur uit met gezonder, voller en lekker vallend haar waar ze niet dagelijks mee aan de slag hoeven.” Er is wel een nadeel: ,,We kunnen haren niet lichter maken.”

Slierendrecht opende vijftien jaar geleden het Huis van Groen aan de Weimarstraat in Den Haag. ,,De gewone kapsalon heeft, denk ik, zijn langste tijd gehad. Haarproducten belasten het milieu op ernstige wijze. Er verdwijnt in een gewone kapsalon heel wat giftigs door het afvoerputje. Dat komt allemaal in ons water terecht. Voor die vervuiling zal over niet al te lange tijd betaald moeten worden. Het milieu, ook het milieu op je hoofdhuid, was een reden om Huis van Groen te openen, maar er was ook nog wat anders.’’

,,Ik ben ooit kapper geworden door ‘Christiaan’. Die zat destijds met een beroemde glamoursalon aan de Grote Markt, in dat avant-gardistische pand op de hoek. Hij leerde me kijken en knippen en had lak aan alle conventies waar ik mee te maken kreeg toen ik naar de kappersacademie aan de Maziestraat ging. Op de academie werd, heel klassiek, het haar altijd gewassen en nat geknipt. Nat knippen zorgt voor ‘mooie’ rechte sneden. Dat wordt zeer op prijs gesteld door de docenten. Die kijken echter niet naar zaken die ik eigenlijk veel belangrijker vind.’’

Kaarsrechte haren

,,Of een kapsel je mooier maakt, bijvoorbeeld, makkelijk in onderhoud is en je er een paar maanden lol van kunt hebben. Daar wordt een kappersleerling niets over geleerd. Dus krijg je als ‘vrouw met slag’ een model geknipt dat eigenlijk hoort bij van nature kaarsrechte haren. In dat geval is een vrouw iedere dag bezig haar coupe onder controle te krijgen. En dan maar hopen dat het niet mist of regent.’’

,,Ik heb, om m’n papiertje te halen, keurig gedaan wat de kappersacademie vroeg. Daarna ben ik m’n eigen gang gegaan. Christiaan leerde me knippen, Marike Cazemier van Haarzuiver leerde me met planten verven en dit (met een armgebaar om zich heen) is van mezelf.’’

Quote Naar de kapper gaan moet niet alleen lekker voelen voor je haren, maar ook voor jezelf

Dat zijn Huis van Groen radicaal anders zou worden ingericht dan een gewone kapsalon, was te verwachten van een kapper die met het interieur van zijn huis aan de Laan van Meerdervoort in veel grote en internationale woonmagazines heeft gestaan. ,,Ik hou van inrichten, van mooie dingen en van echt. Niets is hier namaak. Het meeste komt van antiekmarkten. Ik wilde niet dat m’n klanten zes op een rij kwamen te zitten. Naar de kapper gaan moet niet alleen lekker voelen voor je haren, maar ook voor jezelf. Rust, ontspanning en verzorging, daar draait het hier om’’, zegt Slierendrecht, die uitlegt waarom hij stoelen in zijn zaak verhuurt aan een klein groepje Haagse kappers.

,,Dat leerde ik in New York. Kappers zijn, als het goed is, creatieve geesten. In New York knippen ze niet alleen, kappers schilderen daar ook. Ze beeldhouwen, acteren en maken kleding. Ze willen geen salon, maar wel een dag in de week knippen. Dus huren ze een stoel. Zo werkt het hier ook.’’

Beroepsziekte

Op dat moment schuift collega Christine Janssen-Plug (52), met een schitterende bos krullen, aan. ,,Ik ken René nog vanuit de tijd bij Christiaan. Weet je trouwens dat Christiaan hier ook knipt? Gewoon omdat het leuk is en hij er, net als wij, nog steeds van geniet om iets moois te maken. Onze klanten komen zelfs soms nog uit die tijd. Die ontwikkelden zich met ons mee. We hebben ook veel klanten die milieubewust zijn of te maken kregen met bijvoorbeeld een chemokuur, waardoor ze anders naar synthetische verven zijn gaan kijken. Synthetische verf zorgt ervoor dat veel kappers een allergie aan hun vingers krijgen. Dat wordt een beroepsziekte genoemd. Het heeft echter niets met het beroep te maken, maar met een natuurlijke reactie op het gebruik van onnatuurlijk gif. Omdat we hier uitsluitend met planten verven, krijgt niemand kapperseczeem.’’

Quote We drinken de beste thee van de wereld en werken in een door René ingerichte magische wereld Christine Janssen-Plug

,,Een nadeel van natuurlijke haarverf? Dat ik veel moet uitleggen. Bij een gewone kapper wijs je een kleur aan en die komt op je hoofd. Zo werkt het hier niet. Wij kunnen haren bijvoorbeeld niet lichter maken. Veel vrouwen willen per séeblond zijn. Dat is het plaatje dat ze in hun hoofd van zichzelf hebben. Die plaatjes veroorzaken heel wat ellende. Steeds maar bleken of blonderen heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van je haar. Maar voordat ik een vrouw kan overtuigen dat er meer kleuren zijn die haar flatteren, ben ik wel even bezig. Het voordeel echter is dat ze daarna nooit meer weggaan. Uiteindelijk kiezen ze allemaal voor gezond, vol, lekker vallend haar waar ze niet dagelijks mee aan de slag hoeven.’’

,,Dat we goed voor onze klanten en hun haren zorgen, betekent ook dat we goed voor onszelf zorgen. We drinken de beste thee van de wereld, van Mariage Frères, uit porseleinen kopjes en werken in een door René ingerichte magische wereld. Iedereen kijkt z’n ogen altijd uit. Ik zou niet meer in zo’n strakke zaak willen werken. Al was het alleen maar omdat ik weet dat ik dan producten moet verkopen waar ik niet meer achter kan staan.’’