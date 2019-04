Heeft het stadhuis haar zaakjes wel onder controle?

Koster: ,,Er is geen enkele alarmbel afgegaan. Het vier ogen principe, dat meer mensen naar transacties als deze kijken, heeft niet gewerkt. Ook de check in het systeem zelf werkte blijkbaar niet. Als je privé een hoog bedrag naar een onbekende rekening overmaakt, dan moet je extra handelingen verrichten. Niks. Het sneue is nog wel dat de bijstandsgerechtigden wel recht hadden op geld. Dat is nu nog niet betaald.’’

Verzweeg

,,De fout is donderdag ontdekt, ‘s avonds hadden we raad. We hadden toen al ingelicht kunnen worden,’’ zegt Koster. ,,De raad is het hoogste orgaan. Wij horen dit te weten. Wat als er niet over geschreven was? Hadden ze het dan onder de pet gehouden? En is dit voor het eerst dat deze fout gemaakt is, of is het al vaker gebeurd? Dat de gemeente zich zo stil houdt, laat zien dat ze niet in control zijn. Het heeft ze echt overvallen blijkbaar.’’