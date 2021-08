Heeft het zin om voor de Primark te demonstreren terwijl armlastigen proberen daar een trui te kopen?

Met deze nieuwe deelfiets kan je planten én volwasse­nen vervoeren in Den Haag

17 augustus De markt voor deelvoertuigen in Den Haag leek verzadigd. Toch is er een nieuwe aanbieder bijgekomen: BaQme. Dit keer geen scooter of een fiets, maar een bakfiets. Handig voor gezinnen, maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld geen auto hebben en moeten verhuizen.