'Heeft kaas nu ook al z’n eigen seizoen?'

Update Lierse plantenkweker: dna op wapen kan haast niet van mij zijn

5 april De 31-jarige directeur van een tropische plantenkwekerij uit De Lier, die zaterdag werd aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie in Amsterdam-Noord, is vrijgelaten. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij de moord. Hoe zijn dna op een wapen is beland, blijft een raadsel. Zelf zegt de Lierenaar: 'dat dna kán haast niet van mij zijn'.