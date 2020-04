Heel Den Haag is in de weer voor de AD-drone: ‘Wij komen er samen uit’

Sjaak Bral staat te trappelen om mee te doen. Dat geldt eveneens voor de Haagse rockband Di-Rect, voor kitesurfers en bungeejumpers, voor de mensen van concertzaal Paard, voor de verpleegkundigen van het HagaZiekenhuis en medewerkers van de gemeente. Ook Madurodam, Drievliet en de brandweer van Scheveningen willen zich laten zien.

En wat te denken van al die andere Hagenaars en Hagenezen, zoals Zoë Schmidt en haar broertje Beau (7) van de Goudsbloemlaan. Of Caroline Wiersma van de Nederlandse Obesitas Kliniek West, die ‘iets moois’ gaat maken met collega's voor op het dak van de kliniek aan de Bordewijklaan. En Raneesha Parsoe (16) heeft haar kunstwerk op de garagedeur aan de Haverschmidtstraat al een tijdje klaar.

Volledig scherm Zoë (10), haar broertje Beau (7), moeder Janey en vader Ray Schmidt zijn met hun spandoek op de Goudsbloemlaan helemaal klaar voor de komst van onze drone. © Henriette Guest

Het mooie is dat morgen heel Den Haag zijn of haar boodschap van solidariteit met elkaar kan laten zien. Geef je op per mail (info@nlblijftthuis.nl) en onze drone komt langs.

Alles uit de kast

We kennen de ontroerende dronebeelden al uit Rotterdam, Tilburg en Nijmegen. We weten zeker dat Den Haag alles uit de kast haalt om met kunstwerken iedereen een hart onder de riem te steken. Dat denkt Ray Schmidt, vader van Zoë en Beau die het spandoek aan de Goudsbloemlaan maakten, ook. Met de tekst ‘Wij komen er samen uit. Keep on the good work. Samen staan wij sterk’ heeft hij wel ‘een beetje’ geholpen, geeft hij toe. In het midden hebben zijn kinderen een groot rood hart geschilderd.

Quote Je ziet hoe mensen alles op alles zetten Ray Schmidt

Schmidt weet van dichtbij hoe hard er nu wordt gewerkt in de zorg. ,,Mijn moeder werkt in de verpleging in een ouderencentrum, een kennis werkt in het ziekenhuis en mijn vrouw Janey werkt in de kinderopvang. Je ziet hoe mensen alles op alles zetten.”

Schmidt vindt het heel belangrijk om te benadrukken dat ‘we het met z'n allen moeten doen’. ,,Hou je aan de 1,5 meter afstand en #blijfthuis.”

Stay home, stay safe and pray

Raneesha Parsoe (16) heeft met een wereldbol met meerdere handen en een zorgverlener met een mondkapje een ode aan zorgverleners gemaakt, vertelt haar moeder Reshma. ,,Met de tekst Stay home, stay safe and pray.” Zelf hebben ze een buurvrouw in de zorg. ,,Met twee kleine kinderen. Ze gaat van huis om iemand te verzorgen, maar weet niet waarmee ze terugkomt.”

Quote We willen met ons spandoek op het dak ook onze patiënten met obesitas laten zien dat wij er voor ze zijn Caroline Wiersma

Caroline Wiersma van de Nederlandse Obesitas Kliniek West wil behalve de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen ook haar eigen patiënten steunen. ,,Overgewicht is een risico bij corona. Onze patiënten zijn angstig. We willen hen met ons spandoek op het dak laten zien dat wij er voor ze zijn.”

Bij Madurodam komen een heleboel elementen samen in het meedoen aan de geveldoek-steunactie. De opbrengst gaat naar goede doelen. Madurodam geldt als symbool van de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. ,,Zo bood het park toen ook hoop en is het een inspiratiebron voor de toekomst. Ook na de coronacrisis zal Nederland zichzelf weer opnieuw moeten uitvinden”, zegt Marianne Aalders van Madurodam.

Volledig scherm Luchtfoto's van de actie #NLBlijftthuis in andere steden. © HLN

Wij houden van Nederland

,,Ons geveldoek wordt een ode aan Nederland en een ode aan de hartverwarmende initiatieven die ons land de laatste weken op zijn mooist laten zien. Een kind houdt een wit vel papier vast met een boodschap: wij houden van Nederland. Dit refereert aan de manier waarop onderwijskrachten en leerlingen op dit moment met elkaar communiceren: via A4’tjes die op ramen worden geplakt of aan het schoolhek worden gehangen, met teksten als we missen jullie!”, vertelt Aalders.