Heel Den Haag kwam bij Chris trainen: van sporthelden tot Haagse penoze

Europees en Nederlands kampioen powerlifting, Europees kampioen bankdrukken en eigenaar van de allereerste sportschool in Den Haag. De goedlachse, sportieve en altijd positieve Chris Visser (77) kreeg het allemaal voor elkaar, samen met zijn soulmate Marijke Visser. ,,Als je iets met plezier doet, dan straal je dat ook uit.”



,,Sorry voor de troep”, verontschuldigt Marijke Visser zich. ,,We zijn net verhuisd.” Ze heeft kort grijs haar en ziet er hip uit met haar blauwe mascara, zwarte coltrui en zwarte broek met witte sterren. Onder haar broek prijken zwarte loafers.



Terwijl ze de jassen ophangt, zwaait Chris Visser breedlachend vanuit de woonkamer in z’n Gorilla-trainingspak. Dat hij in maart de 78 aantikt, is niet te zien. ,,Hij is wel een beetje doof”, zegt zijn vrouw lachend. ,,Dus je moet hard praten.” De eerste ‘hè’ volgt uit de mond van de sportlegende.