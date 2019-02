Heel Den Haag volgend jaar over op 5G-netwerk

Als alles goed gaat, is heel Den Haag in 2020 over op 5G. Het mobiele datanetwerk is niet alleen veel sneller dan het huidige 4G, ook kunnen er meer apparaten tegelijkertijd aangesloten worden op een netwerk en is het betrouwbaarder. ,,De komst van supersnel mobiel internet opent veel nieuwe deuren voor de Haagse inwoners en bedrijven. Door als eerste stad volledig over te zijn op 5G laat Den Haag zien koploper te zijn op dit gebied’’, laat wethouder Saskia Bruines weten.