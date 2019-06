'Heel Holland Bakt' in Kijkduin met zand

In 'Zandkunstenaars in competitie' werkt een ervaren sculptuurbouwer samen met een 'groentje'. Het format past in het populaire rijtje van Heel Holland Bakt en Project Rembrandt. Televisie waar veel naar wordt gekeken. De sculpturen trekken nu ook al de nodige aandacht.



Gevraagd wordt foto's van nu nog overgebleven deelnemers pas in augustus te delen op sociale media: anders is de spanning er gelijk af.



